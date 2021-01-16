Експерт дав рекомендації любителям здорового харчування.

Дієтолог Олександр Кущ розповів, як правильно вживати копчену рибу і кому вона шкідлива.

Свої поради він дав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Якщо ми говоримо про рибу як джерело білка, то всі якості риби зберігаються - калорії, кількість білка, на це сам процес копчення не впливає. Єдине, чого треба боятися любителям здорового харчування - що копчена риба, як і всі продукти з посиленим смаком, засвоюється краще, і є ризик з'їсти більше", - сказав дієтолог.

Експерт зазначив також, що копчена риба "часто вживається з алкоголем, пивом, тому є ризик набрати кілька зайвих кілограмів".

"Якихось чітких дозувань копченої риби немає, ми відштовхуємося від кількості тих шкідливих речовин, які в ній містяться, але їх точно визначити, до міліграма, дуже складно. Я б не рекомендував з'їдати більше 200 грамів такої продукції за раз, але добової дози як такої немає", - пояснив він.

Кущ не рекомендував вживати копчену рибу дітям до 5 років "через загрозу паразитарних інвазій, через коптильні рідини, які містять небезпечні смоли".

Також дієтолог додав, що риба добре поєднується з гарніром, крупами, крохмалистими продуктами, овочами.

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Автор: УНІАН