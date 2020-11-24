Фахівець зазначив, що лікарі найбільше бояться саме ускладнень захворювання, серед яких ураження легень з дихальною недостатністю.

Відомий педіатр Євген Комаровський порадив, як знизити ризик інфікування коронавірусом, або тяжкого перебігу хвороби.

Читайте такожДоктор Комаровський розповів про унікальну особливість коронавірусу (відео)В відеоблозі він зазначив, що лікарі найбільше бояться саме ускладнень захворювання, серед яких ураження легень з дихальною недостатністю, тромбоутворення та інше.

"Захворієте ви чи не захворієте – залежить тільки від двох факторів. Перший - з якою кількістю вірусу ви зустрінетеся. Другий - в якому стані буде ваш організм на момент зустрічі. Дуже важливий стан слизових оболонок. Якщо у вас пересохло в носі, в роті, якщо ви в сухому і теплому повітрі, спітнілий, то організм практично не може зупинити вірус. Він отримує всі умови для розмноження", - розповів фахівець.

Доктор дав пораду українцям частіше дихати чистим прохолодним повітрям з нормальною вологістю (40-60%).

Крім того, за словами фахівця, важливо, щоб в організмі не було дефіциту рідини. "Зволожуйте дихальні шляхи сольовими розчинами. Але найголовніше в тому, що якщо ви перебуваєте 15 хвилин в приміщенні, де немає повітрообміну, найвища концентрація вірусів, то ніщо вам не допоможе. І ваша імунна система не спрацює", - сказав Комаровський.

Доктор також дав пораду, як уникнути важкого перебігу хвороби в разі інфікування.

"Є дані про те, що ймовірність переходу хвороби у важку форму, яка має місце у 5-15% хворих, залежить від того, чи є у вас в організмі дефіцит цинку, чи є у вас в організмі вітамін D, С", – уточнив він.

За словами лікаря, сучасні медичні протоколи рекомендують не допускати дефіциту цих вітамінів і мікроелемента в організмі.

"І якщо ви захворієте, то це, принаймні, не завадить, дози з вашим лікарем будете узгоджувати. Ще раз кажу, це п'ється не для того, щоб не захворіти, а щоб хвороба не перейшла у важку форму", – підкреслив Комаровський.

Він ще раз зазначив, що необхідно слідкувати перш за все за повітрообміном і станом слизових оболонок. "І тільки потім всі вітаміни, мікроелементи, і все інше. Якщо у вас в будинку немає гігрометра і зволожувача, то думайте спочатку про це, а вже потім про цинк і вітамін D", – сказав Комаровський.

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Автор: УНІАН