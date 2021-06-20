Ситуація з коронавірусом в Україні покращилась / УНІАН

Протягом минулої доби в Україні виявлено 479 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 15 дітей та 6 медпрацівників. Госпіталізовані 544 особи, 24 хворих померли.

Відповідні дані наводить МОЗ. Водночас 19 червня 755 осіб одужали. 

За добу здійснено 25 337 тестувань на коронавірус. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.   

Читайте такожІндійський штам коронавірусу домінує по всьому світу - ВООЗ             

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 229 523 людини. Одужали 2 151 463 пацієнтів, 52 016 випадків хвороби виявились летальними.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров