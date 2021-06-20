За добу в Україні виявили менше ніж 500 нових випадків COVID, 755 хворих одужали

Найбільше випадків за добу виявили у Києві, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Київській областях.

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