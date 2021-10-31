За даними місцевої влади, за суботу госпіталізовано 169 людей, що є надзвичайно багато для області.

Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на COVID-19, завантажені на 100%.

Про це повідомила у Facebook Чернівецька облдержадміністрація за результатами проведеного 31 жовтня засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велика кількість число", - йдеться в повідомленні.

Громадянам нагадали, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя.

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Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 30 жовтня, в Україні зафіксовано 17 тис. 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли від ускладнень хвороби 336 людей.

Протягом суботи в Україні 177 тис. 765 осіб вакциновані від COVID-19. Першу дозу отримали 133251 особа, а другу – 44514. Таким чином, від початку вакцинальної кампанії щеплені 10 млн 156 тис. 229 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 421 тис. 546. Загалом проведено 17 млн 577 тис. 773 щеплення.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька