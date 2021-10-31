Названо найбільш "коронавірусні" регіони України

За добу коронавірус в Україні в одній з областей знайшли майже у 2 тисяч осіб.

У суботу, 30 жовтня, коронавірус COVID-19 в Україні знайшли у 17 430 осіб, зокрема, серед захворілих є 178 медиків та 1 108 дітей. Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Сумській (1 176), Одеській (1 521) та Харківській (1 934) областях, повідомив Telegram-канал "Коронавірус_інфо". За його даними, за добу в нашій країні зробили 97 286 тестів на COVID-19. У суботу стало відомо про одужання від коронавірусу 5 269 осіб, померли 336 осіб, а потрапили в лікарню 5 663 особи. Коронавірус в Україні – статистика станом на 31 жовтня: Загальне число хворих – 2 922 302 особи;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 2 436 213 осіб;

Загальна кількість померлих – 67 729 осіб. Нагадаємо, 29 жовтня COVID-19 в Україні діагностували у 26 198 осіб, а 28 числа – у 26 870, це був новий антирекорд. Автор: Екатерина Присяжнюк

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