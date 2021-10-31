Стало відомо, в яких регіонах України в суботу знайшли найбільше хворих на коронавірус / ілюстративне фото Reuters
У суботу, 30 жовтня, коронавірус COVID-19 в Україні знайшли у 17 430 осіб, зокрема, серед захворілих є 178 медиків та 1 108 дітей.
Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Сумській (1 176), Одеській (1 521) та Харківській (1 934) областях, повідомив Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
За його даними, за добу в нашій країні зробили 97 286 тестів на COVID-19.
У суботу стало відомо про одужання від коронавірусу 5 269 осіб, померли 336 осіб, а потрапили в лікарню 5 663 особи.
Коронавірус в Україні – статистика станом на 31 жовтня:
- Загальне число хворих – 2 922 302 особи;
- Загальна кількість тих, хто одужав, – 2 436 213 осіб;
- Загальна кількість померлих – 67 729 осіб.
Нагадаємо, 29 жовтня COVID-19 в Україні діагностували у 26 198 осіб, а 28 числа – у 26 870, це був новий антирекорд.