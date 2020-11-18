За добу в Україні підтвердили понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу.

Україні навряд чи вдасться уникнути повного локдауну - навіть попри введення карантину вихідного дня.

Таку думку висловили низка вітчизняних експертів, пише "РБК-Україна".

За прогнозом доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П. Шупика Федора Лапія, в Україні неминучі зростання числа випадків коронавірусу й запровадження жорсткого локдауну.

"Навіть якщо подивитися на поведінку мітингувальників: більшість людей у натовпі не використовують масок, носять маски під носом, на підборідді. Є чимало малого та середнього бізнесу, які дбають про безпеку своїх відвідувачів та клієнтів. Але також і є чимало українців, які цим нехтують і взагалі заперечують існування COVID-19", - сказав Лапій.

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Своєю чергою лікар-інфекціоніст Володимира Курпіта переконаний, що ефективність карантину вихідного дня не доведена.

"Мені б не хотілося лякати українців. Але найвірогідніший сценарій - це погіршення епідемічної ситуації і, як результат, необхідність вводити жорсткий карантин через два-три тижні", - вважає він.

За його словами, приклад Чехії та Бельгії показує результат від жорсткого карантину - через два-три тижні у них пішов спад нових заражень.

У Київській школі економіки вважають, що будь-які часткові обмеження на сьогодні не будуть ефективними в стримуванні пандемії в країні. Керівник Центру економіки охорони здоров'я Павло Ковтонюк пояснив, що в Румунії, де влада пішла на компромісний варіант карантину, зростання інфікування тільки прискорюється.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, додається заборона на роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів та ін.

Напередодні Верховна Рада провалила голосування за скасування карантину вихідного дня.

За минулу добу в Україні підтвердили ще майже 12,5 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Автор: Юрій Годован