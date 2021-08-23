Очільник МОЗ нагадав, що досягнення колективного імунітету, зокрема, виключає можливість циркуляції вірусу, і таким чином долається хвороба.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, коли і чи допоможе вакцинація від COVID-19 досягти колективного імунітету від захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів на прес-конференції в рамках першого київського Саміту перших леді та джентльменів.

"З точки зору імунопрофілактики, колективний імунітет досягається при 95% вакцинованої популяції. І ми про це повинні говорити, не зважаючи на те, що у нас велика кількість у світі тих, хто перехворів. Спочатку експерти проговорювали, що достатньо буде 65-70%. Сьогодні кажуть, що необхідно вакцинувати набагато більше, щоб досягти колективного імунітету ", - сказав міністр.

Водночас, Ляшко нагадав, що досягнення колективного імунітету, зокрема, виключає можливість циркуляції вірусу, і таким чином долається хвороба.

"Сьогодні, коли ми говоримо про COVID-19 і вакцинацію, то ми повинні розуміти, що вакцинація передусім захищає від тяжкого перебігу хвороби, потрапляння в реанімацію, але не захищає від інфікування так, як це відбувається при інших інфекційних хворобах, для яких винайшли вакцини. Тому ми говоримо, що давайте захистимося, але чи це питання вже подолання COVID-19, чи дозволить це вакцинація, - це ще питання відкрите для дискусії та для науковців", - пояснив очільник МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу виявлено 610 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 17 осіб, одужали за добу – 434.

Крім того, за минулу добу, 22 серпня, в Україні від COVID-19 вакцинували 42 715 людей. Одну дозу отримали 14 590 людей, а повністю імунізовані - 28 125 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей.

Автор: Леся Лещенко