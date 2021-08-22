В Україні за минулу добу проти коронавірусної хвороби COVID-19 вакцинувалися 66 173 людини.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
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Зазначається, що одну дозу отримали 24 348 осіб, повністю імунізовані - 41 825.
За даними МОЗ, протягом доби працювали: 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення і 368 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 особи, з них отримали одну дозу - 5 057 068 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 108 251 (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 8 165 319 щеплень.
Коронавірус в Україні:
За минулу добу, 21 серпня, в Україні зафіксували 1 003 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 45 дітей та 17 медпрацівників.