В Україні за минулу добу проти COVID-19 вакцинувалися 66 173 людини

На сьогодні вакцинувалися 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 057 068 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 3 108 251.

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