Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що платна вакцина від COVID-19 цього року в Україні недоцільна.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».
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«(Платна вакцина – УНІАН) можлива, вона у нас сьогодні за планами, якщо все буде гаразд і всі контрактні зобов’язання будуть виконані, але впродовж 2021 року вона недоцільна», - заявив він.
«Проблема не в тому, можна використовувати платну вакцину чи не можна. Сьогодні усі виробники працюють першочергово з урядами країн, уряди передбачили у своїх бюджетах кошти на закупівлю вакцин для щеплення всіх груп людей», - зауважив головний санітарний лікар.
За словами Ляшка, Україна також передбачила кошти і додатково виділяє 6,5 млрд грн для закупівлі усієї необхідної кількості вакцин.
«Питання в тому, що у світі глобальний дефіцит вакцини, її випускають невеликими партіями, кожна країна розробила свою дорожню карту і першочергово вакцинує ті групи населення, які або за професійними ознаками потрапляють до групи найбільшого ризику інфікування, або за медичними показами мають найбільший ризик мати ускладнення у разі інфікування», - наголосив він.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
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