Головний санлікар нагадав про глобальний дефіцит вакцин від коронавірусної хвороби у світі.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що платна вакцина від COVID-19 цього року в Україні недоцільна.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».

Читайте такожУкраїнцям необхідне власне виробництво вакцин, аби вижити в цьому світі - МОЗ

«(Платна вакцина – УНІАН) можлива, вона у нас сьогодні за планами, якщо все буде гаразд і всі контрактні зобов’язання будуть виконані, але впродовж 2021 року вона недоцільна», - заявив він.

«Проблема не в тому, можна використовувати платну вакцину чи не можна. Сьогодні усі виробники працюють першочергово з урядами країн, уряди передбачили у своїх бюджетах кошти на закупівлю вакцин для щеплення всіх груп людей», - зауважив головний санітарний лікар.

За словами Ляшка, Україна також передбачила кошти і додатково виділяє 6,5 млрд грн для закупівлі усієї необхідної кількості вакцин.

«Питання в тому, що у світі глобальний дефіцит вакцини, її випускають невеликими партіями, кожна країна розробила свою дорожню карту і першочергово вакцинує ті групи населення, які або за професійними ознаками потрапляють до групи найбільшого ризику інфікування, або за медичними показами мають найбільший ризик мати ускладнення у разі інфікування», - наголосив він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров