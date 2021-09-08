Україна відновлює регулярні засідання комісії з питань ТЕБ та НС.

Засідання комісії з питань техногенної та екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій знову відбуватимуться регулярно у зв'язку із погіршення епідемічної ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, останнім часом спостерігається погіршення епідемічної ситуації у країні.

"Задля уникнення жорстких локдаунів або "червоних" зон ми маємо діяти на випередження. Ми повертаємося в режим роботи регулярних засідань комісії ТЕБ та НС - з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Вже найближчими днями відбудеться засідання, де буде розглядатися питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної безпеки по всій країні", - сказав Шмигаль.

Окрім дотримання дистанції в 1,5 метри та масочного режиму, введення "жовтої" зони в Україні означатиме

заборону на організацію та відвідування будь-яких заходів, де на 1 людину виділяється менш як 4 м2 вільного простору;

заборону на заповнення кінозалів та театрів більш ніж на 50%;

заборону на проведення тренувань у фітнес-центрах і тренажерних залах, де на одну людину виділяється менш як 10 м2 вільного простору;

заборону на перевезення пасажирів у громадському транспорті стоячи - дозволено лише на "сидячих" місцях.

Вихід із "зеленої" зони та перспектива нового локдауну в Україні

Раніше можливий перехід регіонів України до "жовтої" зони епіднебезпеки анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Джерело УНІАН в Кабінеті міністрів повідомляло, що засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС для розгляду цього питання заплановано на четвер, 9 вересня.

Станом на 5 вересня у трьох областях України, а саме Луганській, Херсонській, Чернівецькій, та місті Києві показники захворюваності на COVID-19 вже не відповідали показникам "зеленої" зони.

У Києві відновили роботу мобільні групи контролю за дотриманням протиепідемічного режиму. Перш за все вони перевірятимуть навчальні заклади.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні погіршується, і в будь-якому випадку нового локдауну не уникнути.

Автор: Леся Лещенко