Глава держави наголосив, що Україна знає, як долати нові хвилі поширення коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні нові хвилі поширення коронавірусної інфекції більше не страшні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час конференції YES Brainstorming на тему "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".

"Довгий час у нас не було достатньо вакцин для мільйонів охочих. Потім у нас з'явились мільйони вакцин, але раптом зникли мільйони бажаючих, бо хтось витратив мільйони на пропаганду. До речі, як всередині нашої країни, так і зовні. Але ми вирішили все це, і сьогодні у додатку "Дія" є мільйони сертифікатів про вакцинацію. Ми вистояли, не потонули, і після цього жодні хвилі нам вже, я вважаю, я впевнений, нам не страшні, і ми знаємо як їх долати, і в нас є з ким їх долати", - сказав Зеленський.

Водночас президент визнає, що Україна у боротьбі з коронавірусом не впоралася зразково та ідеально.

"Але я можу запитати і всіх вас: чи є хоч одна країна, яка впоралася зразково, ідеально з COVID-19? І впевнений, все ж таки ви скажете "ні!" І це також буде правда. Жодна країна, яка б успішно розвинена, заможна, технологічно вона не була, не здолала іспит під назвою "COVID-19". Але провалити іспит ще не значить не отримати дуже важливі знання. Чи отримав їх світ? Так! Чи засвоїв він урок повністю? Я, чесно говорячи, не впевнений", - підсумував Зеленський.

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Разом з тим Зеленський заявляє, що коронавірус довів, що кожна країна сама за себе і що у малих країн невеликі шанси вижити.

"Головний висновок COVID-19 - мені здається, що цей вірус довів, що насправді кожен сам за себе. І ось це і є реальність. Він показав, що дійсно світ готовий спільно вирішувати питання клімату або важливі інші пріорітетні питання - питання ядерної зброї, тощо. Він показав, що рівність держав - це одне, а розподіл вакцин - це інше. Що на нашій планеті у людського життя все ж таки є паспорт і є громадянство, і є більш важливі життя, і є менш важливі життя. У когось вони у пріорітеті, у когось - ні. Показав, в принципі, ціну і роль маленьких країн, тих, що скажімо так, не у клубі, не у G7 чи у G20", - сказав Зеленський.

"COVID нарешті сказав те, що соромляться сказати великі сучасні політики і дипломати - ось де насправді ваше місце. І у маленьких країн дуже маленькі шанси вижити, якщо на планеті почнуться дійсно великі проблеми. Далеко не факт, що тоді допоможуть, коли будуть дуже складні виклики. Не факт, що тебе врятують. Всі країни - вони нерівні, і COVID точно це показав", - зазначив президент.

Водночас, глава держави підкреслив, що COVID-19 показав дуже важливу зворотню річ.

"Що він може зрівняти у правах усіх. До речі, незалежно від наявності ядерної зброї та рівня ВВП, рівня впливу у світі, і цим натякнув світу - ви всі однакові. Тож об'єднуйтесь, бо нові уроки будуть страшніші. Чи це катастрофа? Я вважаю, що ні! Але катастрофа буде, якщо світ не зрозуміє цих висновків, цих викликів, що кожний сам за себе... завершується всі проти всіх. Щоб цього не сталось, світу не потрібні нові віруси, нові локдауни, нові правила та нові вакцини. Світу потрібні лідери, но справжні, які покладаються не на силу своєї зброї, а зброєю таких людей є їх власна сила - сила слова, розуміння, мудрості, волі, щоб дійсно хотіти змінити світ, щоб створити нову реальність і покінчити з війнами серед людства на планеті, допоки реальністю не стало те, що війни покінчили з планетою і людством", - наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський порівняв появу нових вірусів у світі з випуском нових моделей смартфонів iPhone.

"У світі завжди будуть з'являтися нові віруси, нові загрози, нові бомби, але світ продовжує змагання за озброєння та війну за ринки, за ринки впливу, за економіку інших держав, не тільки своєї. Ядерна, хімічна, біологічна, інформаційна зброя - ось чого на сьогодні прагне світ, бо це сила, це вплив, це влада, але в такому випадку нові віруси будуть з'являтися щороку, впевнений, як новий iPhone - COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23, а потім нові бренди, нові цифри, нові вакцини, що як зарядки для тих самих айфонів будуть підходити тільки до окремого вірусу", - зауважив Зеленський.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні вчора зафіксовано 3 тис. 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 348 дітей та 61 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 056 осіб, померли від ускладнень хвороби – 76.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 310 тис. 554 особи, одужали – 2 млн 218 тис. 873, померли – 54 тис. 251.

Автор: Віталій Саєнко