Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Києві та Харківській області. Разом з тим, в Україні вчора зафіксовано новий рекорд щеплень за добу - вакцинували понад 173 тис. осіб.

В Україні за минулу добу виявили 3 615 нових випадків COVID-19, серед них - 348 дітей та 61 медпрацівник. Також 1 310 пацієнтів одужали, а 76 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 056 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Показник захворюваності другий день тримається на одному рівні і є одним з найбільших з кінця травня. Днем раніше в Україні виявили 3663 інфікованих COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 310 554 випадки інфікування коронавірусом. З них 54 251 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 218 873 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 60 981 тест на коронавірус: методом ПЛР — 28 961, методом ІФА — 6 784. Також зробили 25 236 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 12,2 мільйона ПЛР-тестувань.

COVID-вакцинація в Україні: що відомо

В Україні вчора зафіксовано новий рекорд щеплень за добу - вакциновано 173 тис. 615 осіб. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, одну дозу отримали 67 тис. 042 особи, повністю імунізовані - 106 тис. 573.

Протягом доби працювали 1 тис. 010 мобільних бригад, 2 тис. 977 пунктів щеплення та 337 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 789 тис. 254 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 млн 618 тис. 573. Загалом проведено 10 млн 407 тис. 825 щеплень.

Разом з тим, як писав УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що щеплення проти COVID-19 не є приводом для скасування маскового режиму для вакцинованих.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова