93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Станом на ранок 6 листопада в Україні підтвердили ще 25 063 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 1 541, медпрацівників – 398.

Про це інформує МОЗ в офіційному Telegram-каналі.

5 листопада 278 917 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані - 95 623 людини.

Також за минулу добу:

Читайте такожЛяшко визначився з кандидатурою на посаду голови НСЗУгоспіталізовано – 5 057 осіб;

летальних випадків – 793;

одужало – 11 817 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 058 014 людей, з них 2 504 236 одужали, а 71 635 померли.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віолетта Орлова