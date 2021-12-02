Лікарі задоволені результатом одужання пацієнта.

56-річний львів’янин Віктор Бабій, якому першому в Україні пересадили легені, уже піднімається сходами без задишки і зустрічає з роботи дружину. А ще три місяці тому навіть не виходив на вулицю, бо був залежний від кисневого концентратора.

Як йдеться у випуску ТСН, сам прийшов до Клінічної лікарні швидкої допомоги на плановий огляд і розповів, як йому живеться із новими легенями.

Каже - почувається добре, багато гуляє і робить дихальні вправи. Лікарі обстежили пацієнта і теж задоволені результатом.

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Чоловікові пересадили легені у вересні. Він не міг пройти й кілька метрів без жахливого болю у легенях та задишки, а кожен подих був справжньою тортурою: десять років страждав від хронічної хвороби легень. Без кисневого концентратора не міг, на вулицю останні кілька років взагалі не виходив.

Донором для Бабія став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Трансплантація легень одна з найважчих. Орган донора має ідеально підходити реципієнту, і ризик відторгнення надвисокий. Тривала тоді операція півдоби. Легені пересаджували почергово. Вже за 6 годин після операції львів'янин почав сам дихати, а на наступний день зробив перші кроки.

"Справи йдуть на краще, що не тиждень, то краще. Бігати не бігаю, але нормально ходжу, нормально дихаю, не то що я був прив’язаний до квартири, до кисню. Вдячний лікарям і людині, яка віддала свої легені, теж дуже дякую родині", - говорить Бабій.

Нагадаємо, навесні 2021 року в Японії вперше пересадили легені від живого донора пацієнту з COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко