Ляшко також нагадав, що в Україні використовуються 4 види вакцини і російської в тому переліку немає.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляє, що вакцинація від COVID-19 за останні 4 місяці в Україні врятувала 2,5 тисячі життів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Міністр нагадав, що за минулу добу в Україні від ускладнень COVID-19 померли 614 осіб.

"Без існуючих темпів вакцинації, за учора ми мали б 795 померлих. Тобто, за вчора вакцинація врятувала 181 життя", - зазначив він.

Ляшко наголосив: "Суто фактор вакцинації за останні 4 місяці в Україні вже врятував 2,5 тисячі життів. А це розмір населення міста Батурин Чернігівської області".

Ляшко також нагадав, що в Україні використовуються 4 види вакцини і російської немає в тому переліку. Про це він сказав, відповідаючи на запитання народного депутата України з фракції ОПЗЖ Олександра Колтуновича щодо того, що кілька мільйонів людей знаходяться в Росії і вони вакцинуються російською вакциною, і як їм вписатися в українські реалії.

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Ляшко зазначив: "В Україні використовується чотири вакцини, які ВООЗ визнала як безпечні та ефективні і які довели свою ефективність".

Він закликав, щоб українські громадяни використовували ту вакцину, яка є на території нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовані 5141 особа, померли від ускладнень – 614.

Вчора проти COVID-19 вакциновано 269 666 осіб: одну дозу отримали - 184107, повністю вакциновані-85 559.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 557 тис.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що варто знати

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська