В цілому в країні заповненість "коронавірусних" відділень становить 29%, зазначили в МОЗ.

Закарпатська область лідирує за заповненістю "ковідних" відділень.

Як повідомляється на Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", станом на 21 грудня на Закарпатті зайнято 46,3% "коронавірусних" ліжок (894 особи).

На другому місці Київська область – 42,2% (883 особи), третє посіла Кіровоградська – 40,8% (343 особи).

Читайте такожШість областей України 23 грудня перейдуть до "жовтої" зони карантинуВодночас у Запорізькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості "ковідних" відділень в Україні – 16,1% (604 особи).

Загалом у країні заповненість "ковідних" відділень становить 29%. Наразі госпіталізовані 21 тис. 227 осіб.

Нагадаємо, станом на 22 грудня коронавірус в Україні діагностовано у 3 623 079 осіб, одужали 3 376 899 інфікованих, а померли 93 909 пацієнтів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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