Дівчинці провели успішну операцію у лікарні ім. Мечникова.

У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова прооперували 2-річну дівчинку. Лікарі зробили їй операцію на обличчі.

Про це написав на сторінці в соцмережі головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

"Дівчинка двох років зі страшною потворністю на обличчі. Мама виховує одна. Дитину не беруть в дитячий сад. Їсть через зонд, говорити через складність патології не може. Анатолій і Олексій Комок взялися за складну операцію в ім'я майбутнього цієї сім'ї. Мамі органи погрожували позбавленням батьківських прав. Зволікати не можна. Кожен день ущелини розширюються, і втрачається можливість успішної пластики. Операція вдалася", - написав Риженко.

Він зазначив, що медики та рідні дівчинки отримали очікуваний косметичний результат. Дитина може їсти і вже говорить "мама", а лікаря Олексія намагається називати татом.

"Що твориться в душі мами, передати неможливо - вона щаслива", - написав лікар.

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Автор: Ірина Погоріла