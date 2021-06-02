У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова прооперували 2-річну дівчинку. Лікарі зробили їй операцію на обличчі.
Про це написав на сторінці в соцмережі головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.
"Дівчинка двох років зі страшною потворністю на обличчі. Мама виховує одна. Дитину не беруть в дитячий сад. Їсть через зонд, говорити через складність патології не може. Анатолій і Олексій Комок взялися за складну операцію в ім'я майбутнього цієї сім'ї. Мамі органи погрожували позбавленням батьківських прав. Зволікати не можна. Кожен день ущелини розширюються, і втрачається можливість успішної пластики. Операція вдалася", - написав Риженко.
Він зазначив, що медики та рідні дівчинки отримали очікуваний косметичний результат. Дитина може їсти і вже говорить "мама", а лікаря Олексія намагається називати татом.
"Що твориться в душі мами, передати неможливо - вона щаслива", - написав лікар.
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