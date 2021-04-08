В одній з лікарень столиці повідомили, що до лікування ковідних хворих залучені всі спеціалісти, які є у медзакладі і навіть інтерни.

У Києві готуються приймати хворих на коронавірус у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

Читайте такожСитуація з COVID-19 найгірша: інфекціоніст закликала ввести жорсткий карантинПро це йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо.

"Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди", - йдеться в повідомленні.

В одній з лікарень столиці повідомили, що до лікування ковідних хворих залучені всі спеціалісти, які є у медзакладі і навіть інтерни. Також і лікарні запевнили, що забезпечення киснем і медикаментами контрольоване і знаходиться на 100-відсотковому рівні. Проте там зазначили, що медичний персонал дуже виснажений і закликали киян дтримуватися карантинних обмежень.

Вас також можуть зацікавити новини

Головні новини України та світу на ранок 8 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла