З початку року українські лікарі вже провели 19 трансплантацій органів та 29 пересадок кісткового мозку.

В Україні дозволили використовувати донорську шкіру для лікування пацієнтів зі складними опіками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

"Учора Кабмін ухвалив постанову про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини щодо біоімплантів (виготовлених з анатомічних матеріалів людини - УНІАН), ксеноімплантів (з анатомічних матеріалів тварин - УНІАН) та медикобіологічних вимог до виготовлення ксеноімплантів", - повідомив Іващенко.

За його словами, це великий крок уперед у розвитку системи охорони здоров’я України, адже постанова "фактично впроваджує ключові норми європейського законодавства у цьому питанні". Її ухвалення, вважає Іващенко, створило передумови для появи виробників біоімплантів, а це має зробити лікування з використанням біоімплантів доступнішим для українців.

Читайте такожВ Охматдиті провели трансплантацію кісткового мозку від нерідного донораЗаступник міністра додав, що постанова дозволить також забезпечити українців безпечними медичними виробами та біоімплантами. Окрім того, вона допоможе надавати спеціалізовану ортопедичну та хірургічну допомогу з відновлення працездатності хворих після побутових, військових, спортивних та інших травм, при вроджених вадах, лікуванні доброякісних і злоякісних пухлин та інших захворювань, які потребують реконструктивних і пластичних втручань.

Заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на впровадження господарської практики за спеціальністю "Комбустіологія", зможуть виготовляти та застосовувати алотрансплантати шкіри, які є "золотим стандартом" лікування глибоких опіків у всьому світі та мають більшу ефективність, ніж медичні вироби, виготовлені із синтетичного матеріалу.

"Це означає, що ми дозволяємо використовувати донорську шкіру. Це дасть змогу врятувати значно більше пацієнтів зі складними опіками, полегшить лікування, скоротить час перебування у лікарні та зменшить кількість ускладнень", - пояснив Іващенко.

За його словами, в рамках пілотного проекту з трансплантації у 2021 році в Україні було здійснено 14 трансплантацій нирки (6 - з посмертним донорством), 3 трансплантації печінки, 2 - серця, а також 24 аутологічних трансплантації та 5 алогенних трансплантацій кісткового мозку.

Одну з трансплантацій зробили дитині, кістковий мозок для якої отримали від неродинного донора із міжнародних реєстрів донорів кісткового мозку.

Трансплантація органів в Україні

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Автор: Антоніна Доломанжи