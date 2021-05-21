Препарати вже розподілили регіонами, куди їх почнуть розвозити 24 травня.

Ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, які прибули в Україну 30 квітня, пройшли лабораторний контроль.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Розвозити по областях їх почнуть з 24 травня.

Кого будуть щеплювати вакциною CoronaVac

Препарати з цієї партії використають для щеплення таких груп населення:

військовослужбовці Збройних Сил України;

працівники патрульної поліції, Національної гвардії, Державної міграційної служби;

військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

працівники органів прокуратури;

працівники паливно-енергетичного комплексу;

члени офіційних делегацій на участь зимовій Олімпіаді та Паралімпіаді, які відбудуться у лютому 2022 року;

члени офіційних делегацій на участь у Дефлімпійських іграх, що відбудуться у травні 2022 року;

працівники санаторіїв;

громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно віком від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній уряду України території).

Крім того, ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, які прибули до Києва 9 травня, зараз проходять лабораторний контроль.

Що з вакцинами від коронавірусу в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про деталі поставок та кількість вакцин від коронавірусу в Україну. "Стосовно підписаних контрактів. З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин, з них - 1,2 млн доз за ініціативою COVAX. По цій ініціативі уже 240 тис. доз поставлено в Україну. До кінця травня має бути поставлено майже 350 тис. доз вакцин, у другому кварталі - 500 тис., інші поставки - в 3 і 4 кварталі відповідно", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, законтрактовано 10 млн доз вакцини Novavax. "Novavax – 10 млн доз, 4 млн доз – у серпні, потім 2 млн доз щомісячно. AstraZeneca – понад 10 млн доз: 6,8 млн – по COVAX, 2 млн – від Serum-інституту. 1,2 млн доз ми очікуємо з Польщі за домовленістю з Європейською комісією. По сто тисяч нам також обіцяють наші країни-партнери. По 500 тис. від Serum-інституту може бути поставлено в травні, червні та липні, згідно з підписаним контрактом, майже 900 тис. уже поставлено. По Sinovac – 1,9 млн доз. І відповідно також є графік: 26 травня – 500 тис. і ще 200 тис. доз на початку червня", - розповів Шмигаль.

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Автор: Олег Давигора