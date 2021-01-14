Найближчими днями в Україні збережеться морозна погода.

До України прийшло анонсоване синоптиками похолодання: у низці регіонів пішов сніг, а стовпчик термометра найближчими днями місцями опуститься до показника в 20 градусів морозу.

Як пережити цей період без шкоди для здоров'я - йдеться в сюжеті ТСН.

Кращим супутником на морозі лікарі називають активний рух.

"Чим холодніше - тим активнішими ми повинні бути на вулиці. Тобто, стояти не потрібно. Потрібно рухатися і, таким чином, ми теж зігріваємося зсередини і не даємо собі замерзнути і обморозитися", - говорить молекулярний фізіолог Тетяна Древицька.

Як одягатися

Одяг в період морозів повинен бути теплим і зручним, а одягатися лікарі радять за методом "капусти" - в кілька шарів. Спочатку можна одягнути термобілизну, на верх замість одного, але теплого светра, 2-3 тонких, водонепроникну куртку або пуховик. Багатошаровість допомагає краще зберегти тепло.

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Як харчуватися

Крім того, перед виходом на вулицю обов'язково треба поїсти. Організм в цей час вимагає більше енергії, ніж зазвичай. А ще дієтологи радять збільшити в раціоні жири.

Але найкраще, відзначають лікарі, ці дні перечекати вдома і без необхідності на вулицю все ж не виходити. Тим більше морози в Україні будуть недовго - до Водохреща.

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Автор: УНІАН