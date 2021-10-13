Обмеження стосуються коронавірусу.

Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав пропозицію встановлення допуску до парламенту лише за наявності документів про вакцинацію, негативних тестів чи довідок про одужання після COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Комітету.

Йдеться про проект постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№6154).

Як зазначив під час розгляду питання голова Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, епідемічна ситуація з коронавірусом в Україні "продовжує погіршуватися".

Читайте такожКожен п’ятий дорослий в Україні пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 - KSE"У більшості регіонів показники відповідають "помаранчевій" зоні, і багато з них вже на порозі "червоної" зони. Уряд запроваджує досить жорсткі вимоги до діяльності освітніх, культурних та інших закладів, а також обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID для працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та закладів освіти. Вважаю, що за таких умов парламент не може бути виключенням, для всіх діють однакові правила", - сказав він.

Радуцький також зауважив, що в постанові додатково пропонується уточнити, що сертифікати про вакцинацію потрібні будуть для повнолітніх осіб, а результати тестування та довідки про одужання - для осіб від 7 років і старше. "Оскільки серед відвідувачів парламенту є і діти: у парламенті працює дитяча кімната, Освітній центр та проводяться екскурсії для школярів", - пояснив він.

Так, члени Комітету підтримали пропозицію рекомендувати парламенту включити цей проект постанови до порядку денного сесії та ухвалити її в цілому.

Обмежений пропуск до Ради: що відомо

Верховну Раду пропонують допускати народних депутатів, журналістів та інших осіб лише за наявності документів про вакцинацію, негативних тестів чи довідок про одужання після COVID-19. Відповідний проект постанови про додаткові заходи з протидії поширенню COVID-19 (№6154) зареєстровано в парламенті.

Ініціаторами проекту є Радуцький та ряд депутатів від "СН", "Голосу", "Батьківщини", групи "Партія "За майбутнє", один позафракційний депутат та віце-спікер ВР Олена Кондратюк.

Читайте такожОдна область України на порозі "червоної" зони – KSEПроектом постанови пропонується встановити, що на період дії карантину допуск до приміщень парламенту народних депутатів, працівників Апарату ВР, працівників державних підприємств та установ, що забезпечують діяльність ВР, помічників-консультантів депутатів, членів Кабінету міністрів, представників центральних органів виконавчої влади, посадових осіб інших органів державної влади та представників органів місцевого самоврядування, науковців, експертів, фахівців-практиків чи представників громадськості та інших осіб, а також представників засобів масової інформації дозволяється за наявності одного з чотирьох документів.

Так, це може бути документ, що підтверджує щеплення від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Документ має бути виданий відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19, або ж іноземний COVID-сертифікат.

Другі два варіанти документів - негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, якщо аналіз був зроблений не пізніше як за 72 години до пред'явлення документа, або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред'явлення документа; довідка про одужання особи після COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред'явлення документа.

Серед невакцинованих громадян померлих від COVID-19 більше: дані МОЗ

97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані, або мають лише 1 дозу.

98.3% осіб старше 60 років, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

Автор: Таня Поляковська