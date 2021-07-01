Тепер це будуть лише ліки, вакцини, медобладнання та кисень.

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроект, який обмежує перелік "ковідних" товарів та послуг, які можуть проводитися без використання електронної системи закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту №3715 "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)" за основу проголосували 350 депутатів. В цілому підтримали ініціативу 355 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Народний депутат Лариса Білозір нагадала, що у березні минулого року народні депутати внесли зміни у законодавство та повністю вивели "ковідні" закупівлі з тендерних процедур для оперативної реакції на виклики пандемії COVID-19.

"Можливо, це дозволило органам влади впоратись і реагувати на виклики пандемії, але немає нічого такого постійного, як тимчасове, і ми вже більше року в карантині. Так, не поодинокі випадки, коли проводяться закупівлі товарів за відверто завищеними цінами і сумнівної якості. Вдумайтесь. На сьогодні проведено 182 тисячі процедур на 37 мільярдів гривень поза тендерною процедурою… Ми дозволили Кабміну розширювати цей список 225-ю постановою і роздули з 200 позицій товарів та послуг до 400", - зауважила вона.

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За словами Білозір, після ухвалення закону медики зможуть закуповувати без використання електронної системи основні товари, необхідні для боротьби з пандемією.

"Сьогодні ми вводимо цим законом медзакупівлі в скорочену тендерну процедуру, але за вимогою МОЗ ми залишаємо поза тендерами закупівлю ліків, вакцин, медобладнання, кисню, щоб лікарні та МОЗ у випадку наступної хвилі пандемії могли оперативно здійснювати закупівлі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна за п'ять місяців поточного року витратила 19,5 млрд грн на боротьбу з поширенням COVID-19, що становить близько 60% від запланованого бюджету.

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Автор: Дмитро Шварц