Наголошує, що вакциновані легше переносять зараження штамом "Дельта".

Нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися в другій половині серпня - на початку вересня.

Про це пише голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.

Він зазначив, що в Україні "поступово погіршується епідеміологічна ситуація. Абсолютні цифри – кількість хворих та госпіталізованих – на відносно невисокому рівні. Але динаміка розповсюдження вірусу стрімко зростає".

При цьому він зазначив, що у Київській школі економіки вважають, що спалах хвороби може трапитись упродовж двох тижнів, а нещодавно ВООЗ прогнозувала нову хвилю коронавірусу в Україні на кінець серпня – початок вересня. "Прогнози майже збігаються",- зазначає він.

Читайте такожНаразі ПЛР-тестів в Україні вистачить на 3 місяці роботи - КузінРадуцький наголошує, що головна причина спалаху – розповсюдження штаму "Дельта". При цьому нагадав, що в Україні вже підтверджено приблизно 150 випадків.

Він зазначив, що дослідження показують, що концентрація вірусу в крові інфікованої людини у випадку штаму "Дельта" у тисячу разів більша, ніж китайським штамом, тому у хворого набагато більша ймовірність інфікувати інших людей.

Радуцький зазначає, що "Дельта" має дещо інші симптоми - лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить, також фіксують випадки порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і утворення гангрен.

Він наголошує, що ймовірність тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вища для невакцинованих, бо після щеплення людина переносить хворобу або безсимптомно, або у легкій формі. "Отже, останні тенденції свідчать, що ми фактично розпочали змагання з епідемією. Або ми встигнемо вакцинувати якомога більшу частину населення, або пандемія захлисне Україну", - вважає Радуцький.

Він зазначає, що за даними РНБО, в цілому по Україні серед працівників сфери освіти повний курс щеплення пройшли 308 тис. осіб- попереду Львівська (25 тис.), Запорізька (23,5 тис.), Харківська (17,1 тис). Аутсайдери - Волинська (6,8 тис. осіб), Чернівецька (6,6 тис.), Луганська (2,7 тис.) та Донецька (4,5 тис.) області. Він зазначає, що вакциновано майже 44 тис працівників критичної інфраструктури. Найбільше у Полтавській області – 7,3 тис. осіб. Найменше у Чернівецькій області - лише 70. В Івано-Франківській та Тернопільській областях – до 200 осіб.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 5 серпня 2021 року зафіксовано 1 тисячу 52 нові випадки COVID-19. Серед хворих - 81 дитина.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Автор: Надя Пришляк