Кажуть, що один в полі не воїн. Правильно кажуть. Для того щоб кожна людина з діабетом могла знайти своє коло, де підтримають, підбадьорять і дадуть пораду, щороку 14 листопада проводять Всесвітній день боротьби з діабетом. Цьогорічна пандемія внесла свої корективи, але заходи не втратили своєї місії. Учасники слухали історії друзів та розповідали свої, запитували про наболіле і знаходили відповіді, вчилися та… гуляли на свіжому повітрі. І доводили світові: із діабетом можна жити повним життям!

У 2020 році Всесвітній день боротьби з діабетом перейшов у режим онлайн: зустрічі, лекції, майстер-класи та конкурси. Тому, як ніколи, важливо виходити назовні, у реальний світ. Гарною мотивацією провести час на свіжому повітрі став міжнародний марафон Global diabetes walk – Всесвітній марш проти діабету. Його учасники з усіх куточків світу ходили пішки вулицями рідних міст, адже прогулянки – ще один дієвий спосіб боротьби з діабетом. Цього листопада «діа-волкери» накрокували сотні кілометрів, і зрозуміли: мама була права, гуляти на вулиці корисно! До речі, до кінця листопада ще можна приєднатися до діа-прогулянки – пройдіть мінімум 2020 кроків, сфотографуйтеся та викладіть фото у будь-якій соціальній мережі з хештегом #UAdiawalk.

Діа-блогерка Марина Янків, чарівна одеситка, яка живе із діабетом вже близько 25 років, вважає, що для участі у марафоні найголовніше – уважно слідкувати за організмом, щоб не перестаратися. «Це гарна ідея в умовах компенсації. Якщо людина буде без добового моніторингу, надто активні фізичні навантаження можуть призвести до непомітної гіпоглікемії, – пояснює Марина і додає: а якщо людина з діабетом відповідальна та контролює захворювання, то ходьба– це дуже корисно».

Щоб відчути атмосферу марафону, знаходьте фото з хештегом #Uadiawalk у соціальних мережах та публікуйте свої фото до кінця листопада.

Поки ми гуляли, Міжнародна діабетична асоціація України (МДАУ) провела змістовні і насичені відео-конференції. Лікарі, вчені та можновладці розмовляли про судинні проблеми діабету, інсулінотерапію, профілактику цукрового діабету та порушили багато інших важливих питань. За ініціативи МДАУ в агенції «Укрінформ» відбулася онлайн-конференція, тематично об’єднана з гаслом світових заходів «Медсестра та діабет».

Київський благодійний фонд «Діабетик» цього року не зміг провести свій традиційний захід для молоді «ДіаСфера», але онлайн-формат виявився не менш ефективним, аби вирішити найважливіші питання життя з діабетом в умовах пандемії COVID-19. На заході від «Діабетик» говорили про те, як люди із діабетом переносять коронавірусну хворобу, як зберегти психічне здоров’я в умовах ізоляції та чи буде цукровий діабет колись виліковним.

Про те, як потоваришувати зі своїм діабетом, говорили і на форумі «Життя з діа», який організовувала харківська ГО «Діа-Дзен».

«Метою форуму було дати максимум корисної експертної інформації людям, що живуть з діабетом, та їхнім родичам, – пояснює Юлія Кукліна, співзасновниця «Діа-Дзен». – Для нас це важливо, тому що діабет — це частково соціальне захворювання, адже людині потрібно змінювати спосіб життя. З іншого боку, зараз, під час епідемії, доступ до кваліфікованої медичної допомоги дуже ускладнений. Втім, як і до адвокатської. Тому одна з наших віртуальних кімнат так і називалася «Захист прав пацієнтів». Ми запросили спеціалістів з НСЗУ, юристів, депутата Харківської обласної ради, які розказали менш відомі нам деталі щодо захисту прав людей з діабетом».

Юлія вважає, що важливою частиною форуму був особистий досвід гостей: «Наприклад, у нас був блогер Дмитро Іванов, який розказав про найновітніші діа-гаджети. Багато людей в Україні ними вже користуються, але лікарі про них розповісти не можуть, бо прилади у нас в країні не сертифіковані. Інша спікерка розказала про те, як вона подолала свій сором діабету. Вона довго приховувала діагноз, через це не могла досягти компенсації, адже на роботі, в школі, гуляючи з друзями, не могла ані поміряти цукор, ані ввести інсулін».

Юлія Кукліна розповідає, що хоча мета форуму – дати змогу поспілкуватися безпосередньо зі спікерами, для тих, хто не зміг приєднатися з технічних причин, доступний запис.

«На самому форумі було близько 200 людей, але ми думаємо, що відео охопить близько тисячі», – запевнила вона.

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Автор: УНІАН