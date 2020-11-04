За перебування в громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс і рот, загрожує штраф до 255 гривень.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти закон про штрафи за перебування в громадських місцях без маски.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету.

Йдеться про урядовий законопроект Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 3891).

Ним передбачено, що перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надітих засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).

Голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський не виключив, що законопроект може бути розглянутий у сесійній залі цього тижня.

Водночас парламенту рекомендується відхилити альтернативний законопроект-проект закону Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 3891-1) авторства народного депутата від "Батьківщини" Олени Шкрум.

У цьому законопроекті, крім такого ж положення про штрафи, пропонується також встановити, що ті ж дії, вчинені особами, уповноваженими на виконання функцій держави місцевого самоврядування, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 1 тисячі 700 до 2 тисяч 550 гривень).

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Автор: Таня Поляковська