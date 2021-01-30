Тривалість і якість сну безпосередньо пов'язані з нашою вагою, вважають дієтологи. Вони кажуть, що при нестачі сну порушується баланс речовин, що відповідають за відчуття голоду і ситість, порушується метаболізм
Про те, як сон впливає на вагу людини розповіли в Instagram "Клініка Дієтології Наталії Самойленко".
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- Як сон впливає на наш апетит
"Наш апетит контролюється такими нейромедіаторами, як лептин і грелін.
Грелін сигналізує "хм, час вже й поїсти, не думаєш?", а лептин схрещує руки, вказуючи "все, я ситий", - йдеться в повідомленні.
Вченими було доведено, що люди, які спали 4 години в день, мають рівень греліну вище, ніж ті, хто спав 10 годин. При регулярному недосипанні баланс лептину та греліну в організмі порушується, що призводить до переїдання і, як наслідок, - до зайвої ваги.
Також було доведено, що знижений сон впливає на вибір їжі і спосіб сприйняття їжею мозку. Як правило, люди з недосипом збільшують споживання калорій на 22% і вибирають продукти, багаті вуглеводами, порівняно з тими, хто висипається.
- Поганий сон порушує регуляцію обміну речовин
Існує такий термін, як "швидкість обміну речовин у спокої"? Тобто, поки ми спимо, наш організм спалює певну кількість калорій. Це залежить від статі, віку, м'язової сили. І порушення сну знижує цей показник, що загрожує діабетом другого типу та ожирінням.
"Коли ми вживаємо їжу, наш організм виділяє інсулін - гормон, який регулює рівень глюкози в крові, транспортуючи його до клітин.
Однак втрата сну до 4 годин замість 8 може погіршити реакцію нашого організму, знижуючи чутливість клітин, тобто роблячи їх згодом інсулінорезистентними", - кажуть дієтологи.
- Порушення сну знижує фізичну активність
Коли ми мало спимо, наша активність знижується, відповідно, організм може не встигати спалювати спожиті за день калорії і вага буде повільно, але вірно підвищуватися. Крім того, при нестачі сну зменшується кількість м'язової тканини.
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