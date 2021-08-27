Такі щитки просто змінюють напрям руху потоку повітря, але не вберігають від коронавірусу.

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що епідеміологічна ситуація фактично розвивається за сценарієм попереднього року. Через це він попередив українців про штрафи за відмову від масок. Також Радуцький нагадав, що носіння захисних щитків з пластику не захищає від коронавірусу, тому прирівнюється до відсутності маски.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Радуцький нагадав про прогнози ВООЗ, за якими спалах "Дельти" очікується на кінець вересня – початок жовтня. Він також зазначив, що однією з причин стрімкого погіршення епідситуації є поведінка людей, які ігнорують карантинні обмеження.

Все більше людей носять у публічних місцях маски на підборідді або взагалі їх не вдягають. Окрім цього, офіціанти та працівники зі сфери обслуговування замість масок часто обирають захисні щитки, які прикривають рот і ніс. Вони називаються "багаторазовими пластиковими захисними масками".

"Згідно з дослідженнями вчених, вони не є альтернативою медичним маскам. Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрям руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією", - додав Радуцький.

Він нагадав українцям, що за порушення маскового режиму для громадян діють штрафи – від 170 до 255 гривень, а для юридичних осіб – від 3,4 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень.

Читайте такожЛікар пояснив, як вберегти Україну від "коронавірусного цунамі""Отже, маска на підборідді, пластиковий щиток – дорівнює відсутності маски. Настав час для Нацполіції та Держпраці згадати про вимоги законодавства та посилити контроль за дотриманням маскового режиму", - вказав Радуцький.

Також він додав, що люди, які пройшли повний курс вакцинації, також мають носити маски.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що головний санлікар розповів, коли в Україні не буде охочих щеплюватися від коронавірусу.

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Автор: Поліна Кузенко