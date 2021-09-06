Серед постраждалих також виявилися батьки, брати й сестри гімназистів.

Столичну гімназію №19, де раніше отруїлися майже 200 гімназистів, оштрафували на 36 тисяч гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У трьох учнів був виявлений норовірус. Інші гімназисти відповідний тест поки не здавали. В даний час батьки нарахували як мінімум 170 дітей з симптомами кишкової інфекції. Це учні 2-5 класів. Симптоми інфекції також зафіксували у деяких батьків, а також братів і сестер.

Керівництво навчального закладу, як і раніше, не коментує інцидент. Відомо, що навчальний процес у гімназії не зупиняли. Держпродспоживслужба вже зібрала зразки води, продуктів і готової їжі, результати стануть відомі найближчими днями. Спочатку на місці комісія виявила порушення в приготуванні і зберіганні продуктів, за що й було виписано штраф. Їдальня продовжила роботу, а батьки кажуть, що за здоров'я дітей тривоги немає.

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"Все нормально, звичайний дитячий вірус. Кишкова інфекція - нічого страшного", - пояснюють вони.

"Я відчуваю себе погано, у мене нудота, блювота і болить живіт, дитина Моя, у якого з'явилися симптоми, вже нормально, а сьогодні захворів старший", - розповіла мати учня гімназії Валерія Зелінська.

Карантин в гімназії не вводять через малу кількість постраждалих - медики кажуть, що офіційно до них звернулися тільки рідні трьох дітей.

Норовірусна інфекція - основні симптоми

Норовірусна інфекція - це гостра кишкова інфекція, збудником якої є норовірус - одна з різновидів ентеровірусів.

Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту, але іноді може бути і тільки блювота. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м'язовими, головними болями і слабкістю. Зазвичай симптоми норовірусної інфекції проходять самі через 12-72 години.

Автор: Юрій Годован