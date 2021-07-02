Тварину тимчасово доправили до лікарні ветеринарної медицини.

В столичному парку Партизанської слави виявили й врятували виснаженого собаку.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва на сторінці у Facebook.

Напередодні до велопатруля звернулися відпочивальники й розповіли про тварину, прив'язану до дерева. Будучи зневодненою та виснаженою, вона поводилася агресивно до людей і не дозволяла наблизитися. За встановленими даними, у прив'язаному стані собака пробув у парку як мінімум два дні.

"Про подію патрульні повідомили міську лікарню ветеринарної медицини. Доки очікували напоїли тварину водою. Небайдужі перехожі принесли корм. Спеціалісти закладу змогли безпечно та обережно визволити собаку. Тимчасово його розмістять у закладі. Чекатимуть, можливо з'являться власники. Ми сподіваємося, що поневіряння цієї прекрасної тварини на цьому закінчаться", - розповіли у поліції.

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Автор: Юрій Годован