Артеріальний тромбоз часто виникає як ускладнення у пацієнтів з миготливою аритмією. Більш небезпечним тромбоз стає у перехворілих на коронавірус.

Багато з тих, хто переніс COVID-19 знають, що таке тромбоз. Він небезпечний, якщо тромби потрапляють в життєво важливі судини - серцеві, мозкові, а особливо в легеневу артерію - це загрожує смертю.

Читайте такожМОЗ оприлюднило нові дані про побічні ефекти від вакцини CovishieldПро це повідомив судинний хірург Клініки судинної хірургії Національного військово-медичного центру Міністерства оборони "Головний військовий клінічний госпіталь" Олександр Борківець, передають fakty.ua.

За його словами, якщо це відбувається в капілярах, на шкірі часто з'являється висип. Через судинний спазм піднімається тиск. А на підвищення температури капіляри можуть реагувати не тільки розширенням, але і спазмом: шкіра бліда, а руки і ноги холодні.

"Ознаки артеріального тромбозу - біль і відчуття холоду в ногах, оніміння, блідість шкіри. Людині потрібна негайна допомога. Якщо протягом шести годин кровообіг не відновити, може виникнути незворотна ішемія нижніх кінцівок, гангрена і подальша ампутація. При венозному тромбозі в ногах з'являються набряки, болі і синюшність", - розповів фахівець.

За словами Борківця, артеріальний тромбоз часто виникає як ускладнення у пацієнтів з миготливою аритмією. Щоб попередити в шлуночках серця утворення тромбів (вони можуть «полетіти» в судини головного мозку або ніг), слід постійно приймати антикоагулянти. Особливо важливо це тим, хто хворіє на COVID-19. Порушення ритму, висока температура, при якій частота скорочень збільшується, призводять до серцевої і дихальної недостатності.

Фахівець зазначив, що в групі ризику знаходяться пацієнти з варикозною хворобою, яким загрожує флеботромбоз.

"Коронавірусна інфекція - своєрідний експрес-тест для організму: де слабо, там і рветься. Хвороба - це, в першу чергу, перевірка імунної системи. На жаль, всі ми так чи інакше перехворіємо, причому не один раз. Для того, щоб втрати були мінімальними, хронічні захворювання треба контролювати.",- підсумував лікар.

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Автор: Ірина Погоріла