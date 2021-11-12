У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова жінка народила 15-ту дитину. Вона має порок серця, сильні алергічні реакції і у неї бували важкі ускладнення.
Про це в соцмережі повідомив генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. Лікар зазначив, що багатодітній мамі на ім'я Олександра 42 роки, живе вона з сім'єю в Дніпрі. "Все життя "працює" дружиною і мамою. Чоловік працює на котельні в дві зміни, щоб прогодувати сім'ю", - зазначив лікар.
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Традиційно Олександра народжує дітей тільки в лікарні Мечникова, додав Риженко.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі врятували 39-річну хвору на рак і COVID-19 породіллю з її новонародженою донькою. Вагітну у вкрай важкому стані доставили з Павлограда в обласну лікарню. За словами медиків, жінка була невакцинована, вона тривалий час лікувалася за порадами сусідів і знайомих.
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