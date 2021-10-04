У Кіровоградській області лише за добу дві жінки смертельно отруїлися дикорослими грибами.
Про це повідомляють в ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Перший випадок зареєстрували 2 жовтня. 53-річну мешканку Кропивницького намагалися врятувати лікарі, але безрезультатно. Вона померла від гострого побутового отруєння дикорослими грибами.
Другий летальний випадок зареєстрували у Світловодську. 69-річна жінка назбирала дикорослих грибів ще 30 вересня. З її слів - це були "зеленушки". Вже наступного ранку в неї з’явилися симптоми отруєння.
Читайте такожВ Одесі закінчилися місця для хворих на COVID-19 - волонтерВона також опинилася в реанімаційному відділенні Світдловодської ЦРЛ. Вчора вранці вона померла.
Відзначається, що за останні три тижні на Кіровоградщині п'ять людей отруїлися дикорослими грибами. Троє з них померли.
Раніше повідомлялося, що у Київській області жінка пішла до лісу по гриби, але знайшла там гранату часів Другої світової війни.