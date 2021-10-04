Лікарі намагалися їх реанімувати, але без успіху.

У Кіровоградській області лише за добу дві жінки смертельно отруїлися дикорослими грибами.

Про це повідомляють в ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Перший випадок зареєстрували 2 жовтня. 53-річну мешканку Кропивницького намагалися врятувати лікарі, але безрезультатно. Вона померла від гострого побутового отруєння дикорослими грибами.

Другий летальний випадок зареєстрували у Світловодську. 69-річна жінка назбирала дикорослих грибів ще 30 вересня. З її слів - це були "зеленушки". Вже наступного ранку в неї з’явилися симптоми отруєння.

Читайте такожВ Одесі закінчилися місця для хворих на COVID-19 - волонтерВона також опинилася в реанімаційному відділенні Світдловодської ЦРЛ. Вчора вранці вона померла.

Відзначається, що за останні три тижні на Кіровоградщині п'ять людей отруїлися дикорослими грибами. Троє з них померли.

Раніше повідомлялося, що у Київській області жінка пішла до лісу по гриби, але знайшла там гранату часів Другої світової війни.

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Автор: Людмила Жерновська