Серед потерпілих є троє дітей, повідомили в поліції.

У Сумах шестеро людей з однієї родини, в тому числі троє неповнолітніх, отруїлися чадним газом.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, інцидент стався 2 жовтня.

Згідно із повідомленням, після користування газовим проточним водонагрівачем шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків.

Про цей випадок поліцію сповістили лікарі. За інформацією медичних працівників, у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-річного чоловіка відпустили додому, а от 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували.

Читайте такожЗагадкова смерть: на Житомирщині раптово померли мати та дві її донькиУ розмові з потерпілими правоохоронці з’ясували, що ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре, і вони звернулися по допомогу до лікарів.

Наразі за цим фактом поліція проводить перевірку.

Як повідомив УНІАН речник поліції Сумської області Володимир Крупецьких, дорослі потерпілі були госпіталізовані до міської багатопрофільної клінічної лікарні №5, а неповнолітні – до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

В медичних закладах, своєю чергою, УНІАН повідомили, що наразі всі потерпілі перебувають у реанімаційних відділеннях.

Раніше схожий інцидент трапився на Одещині – 30 січня у Білгород-Дністровському районі в шкільній котельні знайшли мертвими двох кочегарів. За попередніми даними, чоловіки померли в наслідок отруєння чадним газом.

Автор: Віталій Кохан