Одеським волонтерам телефонують навіть з Харкова.

В опорних лікарнях Одеси закінчилися місця для людей, хворих на COVID-19.

Про це заявила керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

"Місць у місті немає. "Швидка" їде по 4-5 годин. Лікарі просто ляжуть скоро. Зараз одеситів везуть в Овідіополь, в Біляївку, в Чорноморськ (міста Одеської області - УНІАН). Насилу за ранок госпіталізовано трьох пацієнтів з критичною ситуацією вже. Їх просто б не довезли в область", - розповіла Ножевнікова.

За її словами, розгортати додаткові відділення під COVID-19 скоро стане неможливо, адже в них нікому буде лікувати. Вона зазначає, що не потрібно забувати про людей, які страждають від інших захворювань і теж потребують допомоги.

"У ковідних відділеннях персоналу не вистачає. Одна-дві медсестри на 50-60 пацієнтів. Нереально витримати та нереально надати повноцінну допомогу", - підкреслює волонтер.

За сьогоднішній ранок волонтери організації видали понад 20 концентраторів, а дзвінків від людей, які просять посприяти в отриманні кисню, сотні.

Читайте такожВ Одесі утворилася черга в реанімацію з хворих COVID-19 – волонтерНожевнікова закликає людей вакцинуватися і відвезти на цю процедуру літніх людей, які є основною групою ризику. Вона підкреслює, що при вакцинації групи ризику знижується навантаження на "систему", і це дозволить лікарям надавати якісну допомогу хворим.

"Хворіють і діти. У ковідному відділенні дитячої лікарні вже 70 пацієнтів. Є навіть діти на кисні. У нас вже є пацієнти 20 років і багато з'явилося 30-40", - розповіла керівник організації.

Вона оприлюднила аудіозапис, на якому зафіксовано кілька телефонних розмов з людьми, які просять допомогти їх хворим родичам. Серед тих, хто телефонує - жителі Харкова, які помилково звернулися в Одеську організацію. Зокрема, чути, як якась жінка плаче, пояснюючи, що в її родички сатурація 10, а в харківських лікарнях немає місць. Інша жінка - одеситка - розповідає, як відмовили в госпіталізації її 81-річної матері.

"Уся країна "горить", - акцентує волонтер.

Коронавірус в Одеській області

За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, в області за останню добу COVID-19 лабораторно підтверджено в 1 321 людини, зокрема, у 83-х дітей та 13-ти медпрацівників.

Найбільша кількість інфікованих в Одесі - 428 осіб. Загалом у регіоні з початку епідемії підтверджених випадків COVID-19 168 849 (100 222 - жінки, 68 627 - чоловіки).

З понеділка, 18 жовтня, на території Одеської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Також через поширення COVID-19 з 18 жовтня школи Одеси переходять на дистанційну роботу.

Вакцинація в Україні

97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. 95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані, або мають лише 1 дозу.

98.3% осіб старше 60 років, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козова