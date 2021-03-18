Дитина народилася з вродженою вадою легені та була під спостереженням лікарів.

Півторарічний мешканець одного з районів Львівщини, граючись маминим телефоном, випадково зробив дзвінок своєму лікарю. І це, як виявилося пізніше, врятувало йому життя. Пропущений дзвінок став приводом для запису на огляд до лікаря у Львові.

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Зазначається, що хлопчик народився з вродженою вадою легені та був під спостереженням лікарів.

«Коли я народила сина, ліва легеня була вже здорова, серце стало на місце, а ось кісти у правій легені залишилися», – розповіла мати хлопчика Ірина.

Результати останнього обстеження на комп’ютерному томографі (КТ) показали, що стан дитини критичний. Кіста значно збільшилася, за розмірами вона нагадувала м’яч та зайняла майже всю праву легеню.

«Кіста роздулася і стиснула здорові частини правої легені, стиснула вона і ліву легеню. За розмірами кіста була як м’яч, вона росла швидше, ніж дитина. Такі кісти можуть тріснути і викликати пневмоторакс. Якби це сталося в селі, могли б і не встигнути», – розповіла Завідувачка II хірургічного відділення львівської міської дитячої лікарні Галина Курило.

Хлопчика прооперували, операція тривала майже дві години. Дитячим хірургам вдалося врятувати 1/3 правої легені, решту видалили.

Хлопчик після операції дуже швидко почав одужувати. Він неповну добу був в реанімації, а на третій день після операції вже бігав коридором лікарні. 15 березня мама з сином поїхали додому.

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Автор: Катерина Шварц