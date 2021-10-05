В Охматдиті уточнили, що усі діти розпочали лікування за протоколами і не потребують інтенсивної терапії і реанімації.

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит наразі перебуває 41 дитина з підтвердженим COVID-19 – це рекордна кількість за увесь час пандемії.

Про це йдеться у повідомленні лікарні у соцмережі. "Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - зазначається у повідомленні.

В Охматдиті уточнили, що усі діти розпочали лікування за протоколами і не потребують інтенсивної терапії і реанімації, COVID-команда стежить за їх станом.

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У Охматдиті рекомендували батькам при підозрі на коронавірус у дитини звернутися до сімейного лікаря. "Якщо стан дитини важкий, телефонуйте у "швидку" і повідомте про підозру на COVID-19. Усіх дітей з Львівської області з підозрою на COVID-19 везуть до нас", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів наближається до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. За його словами, за останні дні динаміка госпіталізацій та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів не є позитивною, відтак, ймовірність входження Львова у "червону" епідеміологічну зону цілком ймовірна.

Садовий додав, що для прийому хворих на COVID відкривається 8-ма лікарня.

За останню добу у Львівській області виявили 592 випадки захворювання на коронавірус.

Автор: Ірина Погоріла