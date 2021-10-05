На під’їзді до ізолятора, де приймають хворих на СOVID-19, вишикувалася черга із "швидких".

До Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова за вчорашню добу госпіталізували рекордну кількість хворих на СOVID-19 – 81 особу.

Про це у Facebook повідомила речниця медзакладу Христина Каспшишак.

"Наші реалії. Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою на СOVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією – 81 особа", - написала вона.

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За інформацією Каспшишак, станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків, вакцинованих - 1.

Також речниця опублікувала фото з чергою із "швидких" до відділення, де приймають хворих з підозрою на СOVID-19.

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 жовтня, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто наближається до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. За його словами, за останні дні динаміка госпіталізацій та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів є негативною.

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Автор: Світлана Макринська