До Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова за вчорашню добу госпіталізували рекордну кількість хворих на СOVID-19 – 81 особу.
Про це у Facebook повідомила речниця медзакладу Христина Каспшишак.
"Наші реалії. Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою на СOVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією – 81 особа", - написала вона.
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За інформацією Каспшишак, станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків, вакцинованих - 1.
Також речниця опублікувала фото з чергою із "швидких" до відділення, де приймають хворих з підозрою на СOVID-19.
Як повідомляв УНІАН, учора, 4 жовтня, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто наближається до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. За його словами, за останні дні динаміка госпіталізацій та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів є негативною.