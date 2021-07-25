Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката.

Вакциновані від COVID-19 українці зможуть отримати певні заохочення в умовах посиленого карантину. В Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість надання послаблень для таких осіб в період посилення обмежень.

Про це в інтерв’ю виданню "Апостроф" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зокрема, він прокоментував інформацію про надання певних послаблень для вакцинованих громадян в період посилення карантину.

"Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення проти COVID-19", - сказав Кузін.

За його словами, підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти, можуть дозволити працювати в умовах посиленого карантину.

Читайте такожМає близько 15 мутацій: інфекціоніст розповіла, як уберегтися від штаму "Дельта"Як повідомляв УНІАН, в Україні від початку кампанії з вакцинації щеплено 3 млн 60 тис. 561 людину, з них отримали 1 дозу – 3 млн 60 тис. 559 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 702 тис. 884.

Вже стало відомо, у Мінздраві назвали область, в якій рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 досяг 80%. Станом на 24 липня жодна інша область не досягнула навіть 50-відсоткового рівня госпіталізацій.

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Автор: Світлана Закелова