За минулу добу в Україні від коронавірусу вакциновані 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини.

З початку кампанії понад 3 мільйони українців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини", - повідомляє МОЗ.

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Зазначається, що протягом доби працювали: 802 мобільні бригади, 2 тис. 692 пункти щеплення; 267 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу - 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, можуть зробити щеплення.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Автор: Таня Поляковська