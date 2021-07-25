Крім цієї області, жодна інша не досягнула навіть до 50-відсоткового рівня госпіталізацій.

В Міністерстві охорони здоров'я назвали область, в якій рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 досяг 80%.

Відповідна інформація розміщена на сайті відомства.

Такою областю стала Херсонська, в якій рівень госпіталізації станом на 24 липня становив рівно 80%. Ця область також лідирувала 23 липня з показником 69,8%.

Зазначається, що станом на 24 липня жодна інша область не досягнула навіть 50-відсоткового рівня госпіталізацій.

Читайте такожНа Волині жінка підхопила рідкісну та небезпечну інфекцію після укусу гедзяЯк повідомляв УНІАН, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 248 тис. 450 осіб; одужало – 2 млн 184 тис. 195 осіб; зафіксовано летальних випадків – 52 тис. 847.

Окрім цього, вже стало відомо, що коронавірус знижує інтелект пацієнта. Вчені стверджують, що навіть одужання не допомагає повернути деякі розумові здатності.

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Автор: Павло Степанець