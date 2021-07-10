Головний санлікар пояснив, в чому привабливість даного препарату.

Вакцина від коронавірусу Janssen (раніше називалася Johnson&Johnson) нескоро з'явиться в Україні. Раніше даний препарат зареєструвало вітчизняне МОЗ.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".

Він не зміг уточнити, коли саме дана вакцина з'явиться в Україні.

"Дуже важко сказати, є кілька проблем", - пояснив він.

Кузін нагадав, що Janssen - це єдина вакцина з одноразовим введенням.

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"У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє досить невелику кількість, і тому ми зараз тільки ведемо переговори про постачання таких вакцин в Україну. Ми вже маємо досвід, коли коштом США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 осіб, які отримали таку вакцину, і зараз переговори ведуться", - розповів головний санлікар.

Раніше Кузін заявив, що українцям варто вакцинуватися від коронавірусу тими вакцинами, які є в наявності, і як можна швидше, щоб до початку епідемічного сезону у людини встиг сформуватися адекватний імунітет.

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Автор: Юрій Годован