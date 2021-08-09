У соцмережах тим часом бурхливо сперечаються, хто винен у трагедії.

Очевидиця нещасного випадку в аквапарку Happy Day в Дніпрі, де померла 9-річна дитина, розповіла подробиці трагедії.

Розповідь дівчини опублікував місцевий сайт "Наше місто".

Інцидент стався ввечері 8 серпня. За словами дівчини, дорослі, які були з дитиною, забороняли хлопчику лізти у воду, але в якийсь момент він не послухався та стрибнув у басейн.

"Спочатку було зрозуміло, що хлопчик особливий, з проблемами зі здоров'ям. Він не вмів плавати. Я поки була в басейні, звернула на нього увагу, – зазначила мешканка Дніпра. – Чому вони не були з ним біля дитячого басейну, я не знаю. І потім трапляється трагедія. Я з друзями в цей час перебуваю у воді, а мій друг бачить все, що відбувається. Поки мати відлучилася на кілька хвилин, дитина стрибнула у басейн головою вниз та спливла спиною догори буквально протягом 40 секунд, ніяких борсань у воді не було".

Читайте такожЗниклу на вечірці під Харковом дівчину знайшли мертвою (фото)За її словами, до приїзду медиків першу допомогу хлопчикові надавали співробітник аквапарку та деякі відпочивальники.

"Інструктор аквапарку скинув з себе рацію, полетів у воду та витягнув його. Він вже був із синім обличчям. Потім люди поруч почали робити серцево-легеневу реанімацію та викликали "швидку". Це тривало хвилин 15, поки приїхала "швидка". Протягом цього часу пульсу у нього не було. Хвилин 40 тривала реанімація, але хлопчика врятувати не вдалося", – додала дівчина.

У соцмережах тим часом бурхливо обговорюють трагічний випадок. Деякі користувачі, посилаючись на очевидців, вказують, що батьки хлопчика були п'яні. Інші за них заступаються:

"У мене в цей час там були знайомі, батьки були п'яні", "І мама хлопчика відволіклася ненадовго. Це наскільки "ненадовго" щоб забути про дитину?", "Звинувачувати матір без доказів, це неправильно".

Автор: Катерина Шварц