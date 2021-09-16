Обставини смерті встановлюють правоохоронці.

У Дніпрі за загадкових обставин помер чоловік.

Як пише "Информатор Днепр", інцидент стався напередодні на вулиці Маршала Судця. Там по обіді виявили труп чоловіка, який, за попередніми даними, захлинувся в калюжі.

Померлому за зовнішніми даними близько 50 років. Відомо, що він прийшов влаштовуватися працювати на місцевому будівництві, після співбесіди вийшов і впав у калюжу через погане самопочуття. Його помітили не відразу, через що він захлинувся.

На місце приїхали медики та поліцейські, працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, раніше в селищі Міжгір'я Закарпатської області троє дітей опинилися в пастці посеред річки. Вони почали кликати на допомогу, тому їх почули місцеві жителі й викликали рятувальників. Підрозділ ДСНС врятував дітей та передав їхнім батькам.

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Автор: Віолетта Орлова