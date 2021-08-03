Дитина випадково зачепила і перевернула відро з окропом та зазнала опіків.

На Чернігівщині поліція розслідує кримінальне провадження за фактом смерті дворічної дівчинки внаслідок термічного опіку окропом.

За інформацією сектору комунікацій Головного управління Національної поліції у Чернігівській області, 2 серпня надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарні померла малолітня дитина з одного з сіл Бахмацької міської громади.

"Поліцейські встановили, що дитина випадково зачепила і перевернула відро з окропом та зазнала опіків ще 19 липня. Однак тривалий час батьки дівчинки не зверталися по допомогу до лікарів", - повідомили в поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відкрив провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Читайте такожЗагинула 3-річна дитина та дорослі: на Хмельниччині сталася моторошна аварія (фото, відео)За інформацією місцевих ЗМІ, родина померлої дівчинки була із села Григорівка Бахмацької громади. Сім’я не перебувала на обліку соцслужб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ірина Синельник