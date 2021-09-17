У разі погіршення епідеміологічної ситуації та зміни карантинної зони регіону Київ повністю готовий до продовження очного освітнього процесу.

У всіх комунальних школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, інформує прес-служба КМДА.

За його словами, лідерами вакцинації педагогічного колективу стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Наразі вони мають показники у понад 85%.

"Звісно, ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу", – підкреслив Мондриївський.

Він додав, що тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності у навчальних закладах міста поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%.

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У КМДА нагадали, що згідно з рішенням уряду, у разі переходу до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки, для роботи навчального закладу офлайн потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу.

Нагадаємо, наразі у Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 426 людей, 2 хворих померли.

Загалом у столиці зареєстровано загалом 229 тис. 502 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу, випадків одужання - 219 тис. 011, летальних - 5 тис. 325.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Інна Андаліцька