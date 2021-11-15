За минулий тиждень з коронавірусом госпіталізували набагато менше осіб, аніж позаминулого, повідомив очільник уряду.

В Україні вже другий тиждень спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

Так, він зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб у порівнянні з 34 тис. позаминулого тижня.

Голова уряду наголосив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до "червоної" зони. Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – понад 1,6 млн щеплень за минулий тиждень.

Читайте такожЕксперти спрогнозували, коли Україна вийде на пік захворюваності COVID-19Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.

Ляшко також зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області.

Окрім того, президент звернувся до Національної поліції та Міністерства інфраструктури щодо запобігання підробці ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію туристичними операторами.

Нагадаємо, станом на сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають лише дві області України – Кіровоградська та Тернопільська. Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки мають п'ять областей: Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

Показники у решті областей відповідають "червоній" зоні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Гірник