За останній тиждень кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень також зменшилася на 13%.

Вперше за останні три місяці в Україні середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Стабілізація кількості випадків та їх поступове зменшення фіксується в Естонії, Румунії, Латвії та Швеції. В Україні також ми спостерігаємо 6% зменшення випадків коронавірусної хвороби за цей тиждень, у порівнянні з минулим", - зазначив міністр.

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Він додав, що за останній тиждень кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень також зменшилася на 13%.

"Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Стабілізації рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України. Проте це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях", - підкреслив міністр.

Тому, за його словами, потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають лише дві області України - Кіровоградська та Тернопільська. Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки мають п'ять областей: Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

Показники у решті областей відповідають "червоній" зоні.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Леся Лещенко