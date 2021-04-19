Ні одна з існуючих вакцин проти коронавірусу не призначена для вакцинації дітей.
Про це ТСН розповіла інфекціоніст з Кривого Рогу з 40-річним стажем Світлана Куніцина.
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Відповідно, діти не можуть вакцинуватися на даному етапі, попри те, що нові штами викликають тяжчий перебіг хвороби у неповнолітніх.
"Ні одна з тих вакцин, які розроблені в світі, які пройшли клінічні випробування і зараз активно використовуються і ті, які ще в стані клінічних випробувань, не розраховані на дитяче населення. Всі наявні вакцини під час клінічних випробуваннях випробовувалися на дорослому населенні. Якщо клінічні випробування не проводилися на дітях, то у нас немає підстав дозволяти використання на дітях тих вакцин, які випробовувалися на дорослих", - повідомила медик.
Водночас Куніцина повідомила, що світова педіатрична спільнота налаштована на те, щоб як можна швидше почалися всі ці заходи, оскільки спільнота вважає, що дітей все ж потрібно вакцинувати.
"Як тільки будуть проведені клінічні випробування і на рівні ВООЗ отриманий допуск дозвіл на введення тієї чи іншої вакцини дітям, тоді можливо буде проведена вакцинація дитячого населення", - резюмувала інфекціоніст.
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