Якщо людина має алергію, не пов’язану з вакцинами — на їжу, домашніх тварин, фактори довкілля, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, це не є протипоказом до вакцинації.

Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації від COVID-19, оскільки вважають, що щеплення може їм зашкодити. Але якщо алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов’язково треба.

Про це йдеться у поясненні Національної служби здоров'я України (НСЗУ). "Якщо ви маєте алергію, не пов’язану з вакцинами — на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, вона не є протипоказом до вакцинації. Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися", - пояснили у НСЗУ.

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Там зазначили, що в разі, якщо людина знає, які саме алергени викликають у неї реакцію, в такому випадку треба ознайомитися зі складом вакцини. "Склад опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ (www.dec.gov.ua), на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щеплюватися цією вакциною", - зазначили у НСЗУ.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла